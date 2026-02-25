Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.02.2026)

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 09:07
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    71,25

    - 0,81

    10,40

    WTI (долл/барр)

    66,06

    - 0,80

    8,64

    Золото (долл/унция)

    5 198,80

    8,20

    857,70

    Индексы

    Dow-Jones

    49 174,50

    370,44

    1 111,21

    S&P 500

    6 890,07

    52,32

    44,57

    Nasdaq

    22 863,68

    236,41

    - 378,31

    Nikkei

    58 790,47

    1 453,74

    8 450,99

    Dax

    24 986,25

    -5,72

    495,84

    FTSE 100

    10 680,59

    - 4,15

    749,21

    CAC 40 INDEX

    8 519,21

    22,04

    369,71

    Shanghai Composite

    4 125,32

    - 4,46

    156,48

    Bist 100

    14 050,83

    - 10,88

    2 789,31

    RTS

    1 141,69

    0,41

    27,56

    Валюта

    USD/EUR

    1,1793

    0,0023

    0,0048

    USD/GBP

    1,3516

    0,0034

    0,0043

    JPY/USD

    155,8300

    0,5400

    - 0,6200

    RUB/USD

    76,3234

    - 0,7710

    - 2,4266

    TRY/USD

    43,8561

    - 0,0006

    0,8999

    CNY/USD

    6,8729

    - 0,0240

    - 0,1161
    индексы валюта фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.02.2026)

