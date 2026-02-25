Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib
Hərbi
- 25 fevral, 2026
- 08:34
Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri cənab Yaşar Gülerə başsağlığı verib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Başsağlığında deyilir: "Türkiyə Respublikasına məxsus F-16 qırıcı təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində bir hərbi qulluqçunun həlak olması haqqında xəbər məni dərindən kədərləndirdi.
Həlak olan hərbi qulluqçuya Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin".
Son xəbərlər
08:34
Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı veribHərbi
08:33
BMT-də Ukrayna və Rusiya nümayəndələri mübahisə edibDigər ölkələr
08:17
Bakıda 15 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:09
Tramp illik müraciətində Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin həllindən danışıbDigər ölkələr
08:04
Karakas Panama hava limanında diplomatik poçtların açılmasını pisləyibDigər ölkələr
07:49
Kanada ordusuna yazılmaq istəyənlərin sayı kəskin şəkildə artıbDigər ölkələr
07:13
Xətainin bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
06:40
Foto
Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:34