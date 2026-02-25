Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
- 25 февраля, 2026
- 08:46
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Яшару Гюлеру.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В тексте соболезнования говорится:
"Весть о гибели военнослужащего в результате крушения истребителя F-16, принадлежащего Турецкой Республике, глубоко опечалила меня. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяю их боль и скорбь, желаю его семье терпения и стойкости. Да упокоит Аллах его душу".
