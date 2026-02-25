Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Армия
    • 25 февраля, 2026
    • 08:46
    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики господину Яшару Гюлеру.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В тексте соболезнования говорится:

    "Весть о гибели военнослужащего в результате крушения истребителя F-16, принадлежащего Турецкой Республике, глубоко опечалила меня. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяю их боль и скорбь, желаю его семье терпения и стойкости. Да упокоит Аллах его душу".

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib
    Azerbaijani defense minister expresses condolences to his Turkish counterpart

