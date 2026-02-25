Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.02.2026)
- 25 fevral, 2026
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0051 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % artaraq 2,2274 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0051
|
100 Rusiya rublu
|
2,2274
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2079
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1188
|
1 Çexiya kronu
|
0,0828
|
1 Çin yuanı
|
0,2473
|
1 Danimarka kronu
|
0,2684
|
1 Gürcü larisi
|
0,6356
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2173
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2977
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1883
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1997
|
1 İsrail şekeli
|
0,5471
|
1 Kanada dolları
|
1,2422
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5442
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3407
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5299
|
1 Moldova leyi
|
0,1001
|
1 Norveç kronu
|
0,1782
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6074
|
1 Polşa zlotası
|
0,4756
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3936
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3442
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3353
|
Türk lirəsi
|
0,0388
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0915
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0165
|
Qızıl
|
8812,2475
|
Gümüş
|
151,9817
|
Platin
|
3822,9940
|
Palladium
|
3078,4280