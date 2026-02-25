İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.02.2026)

    Maliyyə
    • 25 fevral, 2026
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0051 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % artaraq 2,2274 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0051

    100 Rusiya rublu

    2,2274

    1 Avstraliya dolları

    1,2079

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1188

    1 Çexiya kronu

    0,0828

    1 Çin yuanı

    0,2473

    1 Danimarka kronu

    0,2684

    1 Gürcü larisi

    0,6356

    1 Honq Konq dolları

    0,2173

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2977

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1883

    1 İsveçrə frankı

    2,1997

    1 İsrail şekeli

    0,5471

    1 Kanada dolları

    1,2422

    1 Küveyt dinarı

    5,5442

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3407

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5299

    1 Moldova leyi

    0,1001

    1 Norveç kronu

    0,1782

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6074

    1 Polşa zlotası

    0,4756

    1 Rumıniya leyi

    0,3936

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3442

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3353

    Türk lirəsi

    0,0388

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0915

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0165

    Qızıl

    8812,2475

    Gümüş

    151,9817

    Platin

    3822,9940

    Palladium

    3078,4280
    məzənnə manat dollar
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2026)
    CBA currency exchange rates (25.02.2026)

    Son xəbərlər

    10:16

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Cümə məscidini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    10:15

    Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilib

    Maliyyə
    10:14

    Cəlilabaddan Bakıya narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    10:08

    Ali Məhkəmə: Bundan sonra ər-arvad bir-birlərinə qarşı mənəvi zərər iddiası qaldıra biləcək

    Digər
    10:03

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:01

    Azərbaycan ötən il Fransadan cücə tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    09:58

    Su çərşənbəsində iki nəfər tonqalda yanıq xəsarəti alıb

    Sağlamlıq
    09:56

    Naxçıvanda içində 9 min manatdan çox pul olan ödəmə terminalını oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    09:55

    Azərbaycan XİN Küveyti təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti