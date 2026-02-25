CBA currency exchange rates (25.02.2026)

Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 2.0051 manats, and 100 Russian rubles rose by 1% to 2.2274 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0051

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2274

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2079

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1188

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0828

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2473

    1 DKK (Danish krone)

    0.2684

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6356

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2173

    1 INR (Indian rupee)

    0.0187

    1 GBP (British pound)

    2.2977

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1883

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1997

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5471

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2422

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5442

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3407

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5299

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1001

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1782

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6074

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4756

    1 RON (Romanian leu)

    0.3936

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3442

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3353

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0388

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0915

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0165

    Gold (1 ounce)

    8,812.2475

    Silver (1 ounce)

    151.9817

    Platinum (1 ounce)

    3,822.9940

    Palladium (1 ounce)

    3,078.4280
