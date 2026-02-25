Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2026)
- 25 февраля, 2026
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 2,0051 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,2274 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0051
|
100 российских рублей
|
2,2274
|
1 австралийский доллар
|
1,2079
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1188
|
1 чешская крона
|
0,0828
|
1 китайский юань
|
0,2473
|
1 датская крона
|
0,2684
|
1 грузинский лари
|
0,6356
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2977
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1883
|
1 швейцарский франк
|
2,1997
|
1 израильский шекель
|
0,5471
|
1 канадский доллар
|
1,2422
|
1 кувейтский динар
|
5,5442
|
100 казахстанских тенге
|
0,3407
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5299
|
1 молдавский лей
|
0,1001
|
1 норвежская крона
|
0,1782
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6074
|
1 польский злотый
|
0,4756
|
1 румынский лей
|
0,3936
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3442
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3353
|
1 Турецкая лира
|
0,0388
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,0915
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0165
|
Золото
|
8812,2475
|
Серебро
|
151,9817
|
Платина
|
3822,9940
|
Палладий
|
3078,4280