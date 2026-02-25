Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2026)

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 2,0051 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,2274 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0051

    100 российских рублей

    2,2274

    1 австралийский доллар

    1,2079

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1188

    1 чешская крона

    0,0828

    1 китайский юань

    0,2473

    1 датская крона

    0,2684

    1 грузинский лари

    0,6356

    1 гонконгский доллар

    0,2173

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2977

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1883

    1 швейцарский франк

    2,1997

    1 израильский шекель

    0,5471

    1 канадский доллар

    1,2422

    1 кувейтский динар

    5,5442

    100 казахстанских тенге

    0,3407

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5299

    1 молдавский лей

    0,1001

    1 норвежская крона

    0,1782

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6074

    1 польский злотый

    0,4756

    1 румынский лей

    0,3936

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3442

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3353

    1 Турецкая лира

    0,0388

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0915

    1 Новозеландский доллар

    1,0165

    Золото

    8812,2475

    Серебро

    151,9817

    Платина

    3822,9940

    Палладий

    3078,4280
