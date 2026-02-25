UEFA Çempionlar Liqası: Pley-off mərhələsinə yekun vurulur
- 25 fevral, 2026
- 09:02
UEFA Çempionlar Liqasında bu gün pley-off mərhələsinə yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, 1/8 finala yüksələn daha 4 komanda müəyyənləşəcək.
"Atalanta" evdə "Borussiya"nə qəbul edəcək.
Fransa komandaları PSJ və "Monako" isə Parisdə üz-üzə gələcəklər.
"Yuventus" İtaliyada "Qalatasaray"la, "Real" İspaniyada "Benfika" ilə görüşəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri
25 fevral
21:45. "Atalanta" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
İlk oyun - 0:2
00:00. PSJ (Fransa) - "Monako" (Fransa)
İlk oyun - 3:2
00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Qalatasaray" (Türkiyə)
İlk oyun - 2:5
00:00. "Real" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya)
İlk oyun - 1:0
Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən matçlardan sonra "Atletiko" (İspaniya), "Bayer 04" (Almaniya), "Budyo Qlimt" (Norveç) və "Nyukasl" (İngiltərə) komandaları 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.