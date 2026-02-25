İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 25 fevral, 2026
    UEFA Çempionlar Liqası: Pley-off mərhələsinə yekun vurulur

    UEFA Çempionlar Liqasında bu gün pley-off mərhələsinə yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, 1/8 finala yüksələn daha 4 komanda müəyyənləşəcək.

    "Atalanta" evdə "Borussiya"nə qəbul edəcək.

    Fransa komandaları PSJ və "Monako" isə Parisdə üz-üzə gələcəklər.

    "Yuventus" İtaliyada "Qalatasaray"la, "Real" İspaniyada "Benfika" ilə görüşəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri

    25 fevral

    21:45. "Atalanta" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    İlk oyun - 0:2

    00:00. PSJ (Fransa) - "Monako" (Fransa)

    İlk oyun - 3:2

    00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

    İlk oyun - 2:5

    00:00. "Real" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya)

    İlk oyun - 1:0

    Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən matçlardan sonra "Atletiko" (İspaniya), "Bayer 04" (Almaniya), "Budyo Qlimt" (Norveç) və "Nyukasl" (İngiltərə) komandaları 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.

    UEFA Çempionlar Liqası pley-off PSJ

