    BMT-də Ukrayna və Rusiya nümayəndələri mübahisə edib

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclası zamanı Ukrayna xarici işlər nazirinin müavini Maryana Betsa Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenzya ilə onun milliyyəti ilə bağlı mübahisə edib.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukraynadakı vəziyyətə həsr olunmuş iclası zamanı baş verib.

    "Texniki olaraq, mən ukraynalıyam və mənim çox qəribə soyadım var. Slavyanlar bilirlər: hətta Ukraynada belə tapmaq çətindir. O, Zaporojye kazaklarındandır. Atam əsl ukraynalıdır, anam da kazakdır. Səndən daha çox, xanım Betsa və cənab Melnik", - Nebenzya bəyan edib.

    Diplomat sərhədin hər iki tərəfində milyonlarla insanın yaşadığını qeyd edərək, onun üçün ruslarla ukraynalılar arasında heç bir fərq olmadığını vurğulayıb. O, 1941-ci ildə bir ukraynalı olaraq Leninqradı müdafiə etmək üçün cəbhəyə könüllü gedən atasının hekayəsini danışıb.

    Döyüşlərin davam etməsi ilə bağlı danışan Vasili Nebenzya bildirib ki, münaqişə dörd ildir davam edir və o, insan itkisindən məmnun deyil.

    Buna cavab olaraq, Maryana Betsa bildirib ki, onun fikrincə, Vasili Nebenzya "ukraynalı deyil". Eyni zamanda, o, rusların və ukraynalıların bir xalq olması fikrini qəti şəkildə rədd edib. Onun sözlərinə görə, ruslar və ukraynalılar fərqli kimliklərə və tarixi təcrübələrə malik ayrı millətlərdir.

