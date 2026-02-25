В Совбезе ООН поспорили о национальности постпреда России

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) поспорила с постпредом РФ при ООН Василием Небензей о его национальности.

Как передает Report, инцидент произошел на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Украине.

"Если формально - я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже в Украине. Она из запорожских казаков,- заявил Небензя. - Мой отец - "щирый" украинец, да и мать тоже из казаков. "Пощирее", чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник".

Дипломат подчеркнул, что для него нет разницы между русскими и украинцами, напомнив о миллионах людей, живущих по обе стороны границы. Он провел историческую параллель, рассказав об отце, который украинцем ушел добровольцем на фронт в 1941 году защищать Ленинград.

Комментируя продолжительность боевых действий, Василий Небензя констатировал, что конфликт длится четыре года, и гибель людей его не радует. "Но если надо будет – это будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы этих людей вы больше не зомбировали",- обратился российский дипломат к представителям Киева.

В ответ Марьяна Беца заявила, что Василий Небензя, по ее мнению, "не украинец". В то же время она категорически отвергла тезис о том, что русские и украинцы являются одним народом. По ее словам, русские и украинцы представляют из себя отдельные нации с различной идентичностью и историческим опытом.