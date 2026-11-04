Расходы на цифровую трансформацию АЖД превысили $6 млн

Расходы на осуществление проекта цифровой модернизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), реализуемого при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР), по итогам 2025 года достигли 6,163 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на АБР, в рамках кредитного соглашения было использовано 5,222 млн долларов, из которых прямое финансирование по ряду заявок в совокупности составило 4,515 млн долларов, а объем возмещенных расходов - 707,15 тыс. долларов.

По имеющимся данным, вклад правительства Азербайджана достиг 941,623 тыс. долларов (в том числе расходы по налогу на добавленную стоимость на сумму 940,123 тыс. долларов). Кредитное соглашение объемом 47 млн долларов между Азербайджаном и АБР было заключено 9 января 2025 года. Совокупная стоимость программы цифровизации АЖД оценивается в 55,46 млн долларов, из которых 47 млн долларов предоставляет АБР, а оставшиеся 8,46 млн долларов обеспечиваются за счет софинансирования азербайджанского правительства. Завершение реализации проекта намечено на 30 июня 2028 года.

Данная инициатива нацелена на всестороннюю цифровизацию и объединение ключевых бизнес-процессов АЖД в единую платформу управления данными. Проект включает создание и внедрение систем управления грузоперевозками, активами, инвестиционным планированием и строительством, коммерческой деятельностью, а также модернизацию механизмов корпоративного управления. Помимо этого, программа предполагает существенное укрепление IT-инфраструктуры и развитие профессиональных компетенций сотрудников компании.