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    Исрафил Мамедов: ГНФАР имеет сбалансированный инвестпортфель

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:37
    Исрафил Мамедов: ГНФАР имеет сбалансированный инвестпортфель

    Инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) более сбалансирован, и неправильно сравнивать его с Норвежским фондом, не принимая во внимание мандаты, задачи фондов и их склонность к риску.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

    По его словам, различия в инвестиционных подходах двух фондов обусловлены возложенными на них функциями.

    "Мандат ГНФАР предусматривает как сохранение накоплений в долгосрочной перспективе, то есть сберегательную функцию, так и выполнение обязательств, связанных с финансовыми потребностями государства. Как известно, фонд обеспечивает финансирование ненефтяного дефицита. Фонд Норвегии преимущественно выполняет сберегательную функцию. Это различие отражается и в инвестиционной политике обоих фондов", - пояснил Мамедов.

    Он отметил, что в инвестиционном портфеле норвежского фонда доля акций очень высока. Хотя акции обеспечивают доходность в долгосрочной перспективе, в краткосрочном периоде они относятся к финансовым активам со значительной волатильностью.

    В портфеле ГНФАР наряду с акциями представлены облигации, золото, недвижимость и другие активы.

    "За последние пять лет среднегодовая доходность ГНФАР без учета влияния золота составила 5%, а фонда Норвегии - 8,7%. При этом в кризисном 2022 году потери ГНФАР составили 6%, а фонда Норвегии - 14%", - сообщил Мамедов.

    Отметим, что на конец сентября 2026 года активы ГНФАР оцениваются в $74 млрд.

    Исрафил Мамедов Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Инвестиционный портфель Госбюджет Азербайджана на 2027 год
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