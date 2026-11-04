Исрафил Мамедов: ГНФАР имеет сбалансированный инвестпортфель

Инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) более сбалансирован, и неправильно сравнивать его с Норвежским фондом, не принимая во внимание мандаты, задачи фондов и их склонность к риску.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

По его словам, различия в инвестиционных подходах двух фондов обусловлены возложенными на них функциями.

"Мандат ГНФАР предусматривает как сохранение накоплений в долгосрочной перспективе, то есть сберегательную функцию, так и выполнение обязательств, связанных с финансовыми потребностями государства. Как известно, фонд обеспечивает финансирование ненефтяного дефицита. Фонд Норвегии преимущественно выполняет сберегательную функцию. Это различие отражается и в инвестиционной политике обоих фондов", - пояснил Мамедов.

Он отметил, что в инвестиционном портфеле норвежского фонда доля акций очень высока. Хотя акции обеспечивают доходность в долгосрочной перспективе, в краткосрочном периоде они относятся к финансовым активам со значительной волатильностью.

В портфеле ГНФАР наряду с акциями представлены облигации, золото, недвижимость и другие активы.

"За последние пять лет среднегодовая доходность ГНФАР без учета влияния золота составила 5%, а фонда Норвегии - 8,7%. При этом в кризисном 2022 году потери ГНФАР составили 6%, а фонда Норвегии - 14%", - сообщил Мамедов.

Отметим, что на конец сентября 2026 года активы ГНФАР оцениваются в $74 млрд.