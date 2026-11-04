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    Талех Кязымов: Граждане и субъекты бизнеса больше продают инвалюту, нежели ее покупают

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:34
    Талех Кязымов: Граждане и субъекты бизнеса больше продают инвалюту, нежели ее покупают

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не связывает значительное превышение предложения над спросом на валютном рынке с ростом экономической активности.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

    По его словам, при анализе ситуации на валютном рынке наличные и безналичные операции рассматриваются отдельно. Так, на наличном рынке предложение валюты превышает спрос в 3 раза. В основном речь идет о продаже валюты физическими лицами.

    Аналогичная тенденция наблюдается и в безналичных операциях, в частности при проведении валютных операций через банковские счета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос сократился всего на 3%, тогда как предложение, то есть продажа валюты клиентами, выросло на 44%.

    "Иными словами, как субъекты бизнеса, так и граждане больше продают валюту, чем покупают. Поэтому я бы не стал напрямую связывать эту ситуацию с экономическим ростом", - отметил он.

    Глава ЦБА также прокомментировал показатели экспорта. Так, по итогам девяти месяцев ненефтяной экспорт увеличился на 3,4–3,5%. При более детальном анализе экспортных показателей, без учета золота, рост ненефтяного экспорта составил 20%, а общего экспорта - 9,6%.

    Кязымов также отметил, что с начала 2026 года кредитный портфель банков в иностранной валюте вырос. "Мы оцениваем это как нормальное явление, поскольку основная часть роста пришлась на субъекты предпринимательства, занимающиеся экспортной деятельностью", - подчеркнул он.

    Отметим, что по данным ЦБА, за 9 месяцев 2026 года пункты обмена валюты купили на $759 млн инвалюты нежели ее продали.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Талех Кязымов
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