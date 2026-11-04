İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Taleh Kazımov: "Valyuta bazarında təklifin tələbi üstələməsinin iqtisadi aktivliklə əlaqəsi yoxdur"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 16:11
    Taleh Kazımov: Valyuta bazarında təklifin tələbi üstələməsinin iqtisadi aktivliklə əlaqəsi yoxdur
    Taleh Kazımov

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) valyuta bazarında təklifin tələbi əhəmiyyətli dərəcədə üstələməsini iqtisadi aktivliyin artması ilə əlaqələndirmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında 2027-ci ilin büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, valyuta bazarında təklifin tələbi əhəmiyyətli dərəcədə üstələməsinin iqtisadi aktivliklə bağlı olub-olmaması bir neçə istiqamətdə təhlil edilir və AMB bu fikirlə razılaşmır.

    T. Kazımov bildirib ki, valyuta bazarındakı vəziyyətin qiymətləndirilməsi zamanı nağd və nağdsız əməliyyatlar ayrıca təhlil edilir. Onun sözlərinə görə, nağd valyuta bazarında təklif tələbi 3 dəfə üstələyir və burada əsasən fiziki şəxslərin valyuta satışları nəzərdə tutulur.

    Nağdsız əməliyyatlarda, xüsusilə bank hesabları üzrə valyuta əməliyyatlarında da oxşar tendensiya müşahidə olunur. Belə ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə tələb cəmi 3 % azalıb, təklif, yəni müştərilərin valyuta satışı isə 44 % artıb.

    "Başqa sözlə, həm biznes subyektləri, həm də vətəndaşlar daha çox valyuta satırlar, nəinki alırlar. Ona görə də bu vəziyyəti birbaşa iqtisadi artımla əlaqələndirmək istəməzdim", - o qeyd edib.

    AMB sədri valyuta bazarındakı proseslərlə yanaşı, ixrac göstəricilərinə də toxunaraq bildirib ki, ticarət balansından qızılın həm idxal, həm də ixrac göstəriciləri çıxıldıqda artım müşahidə olunur. Belə ki, 9 ayın nəticələrinə əsasən, qeyri-neft ixracında 3,4-3,5 % artım qeydə alınıb. İxrac göstəricilərinə daha detallı baxdıqda isə qızıl statistikadan çıxarıldıqda qeyri-neft ixracı 20 %, ümumi ixrac isə 9,6 % artıb.

    Xarici valyutada olan kredit portfelinin artımını da şərh edən T. Kazımov bildirib ki, Mərkəzi Bankın prudensial tələblərinə əsasən, valyuta kreditləri yalnız hedcinq olunmuş kreditlərə və ya ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarlara və biznes subyektlərinə verilə bilər.

    "2026-cı ilin ötən dövründə xarici valyutada olan kredit portfeli artıb. Biz bunu normal qiymətləndiririk. Çünki artımın əsas hissəsi ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinin hesabına baş verib", - o vurğulayıb.

    Taleh Kazımov Valyuta bazarı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2027-ci ilin dövlət büdcəsi
    Талех Кязымов: Граждане и субъекты бизнеса больше продают инвалюту, нежели ее покупают
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:54
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti