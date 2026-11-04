Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Минтруда назвали преждевременными озвученные в соцсетях суммы повышения пособий

    Социальная защита
    • 04 ноября, 2026
    • 16:39
    В Минтруда назвали преждевременными озвученные в соцсетях суммы повышения пособий

    В рамках нового пакета реформ профильные структуры разрабатывают предложения и прогнозы по вопросам повышения социальных выплат.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    "На основании поручения президента Ильхама Алиева на будущий год планируется реализация очередного, 6-го по счету пакета социальных реформ. В настоящее время ведутся соответствующие подготовительные работы. Конкретные суммы, распространяемые сегодня в некоторых медиаресурсах и социальных сетях относительно повышения пособий, также не носят окончательного характера", - говорится в сообщении.

    Как отметили в министерстве, направления повышения социальных выплат и конкретные суммы будут определены на законодательном уровне.

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Социальные выплаты
    Nazirlik: Sosial şəbəkələrdə müavinət artımları ilə bağlı paylaşılan konkret məbləğlər yekun xarakter daşımır
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