Азербайджан направит 230 млн манатов на содержание диппредставительств в 2027г
- 04 ноября, 2026
- 16:39
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Азербайджан в 2027 году планирует направить 528,5 млн манатов на международные отношения, из которых 230 млн манатов направят на содержание дипломатических представительств - посольств и консульств за рубежом.
Как сообщает Report, соответствующие показатели отражены в проекте бюджета на 2027 год.
Документ обсуждается на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Еще 25 млн манатов предусмотрено на уплату членских взносов международным и региональным организациям, 7 млн манатов - на международную деятельность и другие мероприятия подобного характера, 224 млн манатов - на проведение мероприятий международного уровня.
Кроме того, 42,5 млн манатов планируется направить на уплату членских взносов международным финансово-кредитным организациям.