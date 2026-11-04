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    Азербайджан направит 230 млн манатов на содержание диппредставительств в 2027г

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:39
    Азербайджан направит 230 млн манатов на содержание диппредставительств в 2027г

    Азербайджан в 2027 году планирует направить 528,5 млн манатов на международные отношения, из которых 230 млн манатов направят на содержание дипломатических представительств - посольств и консульств за рубежом.

    Как сообщает Report, соответствующие показатели отражены в проекте бюджета на 2027 год.

    Документ обсуждается на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Еще 25 млн манатов предусмотрено на уплату членских взносов международным и региональным организациям, 7 млн манатов - на международную деятельность и другие мероприятия подобного характера, 224 млн манатов - на проведение мероприятий международного уровня.

    Кроме того, 42,5 млн манатов планируется направить на уплату членских взносов международным финансово-кредитным организациям.

    Государственный бюджет Азербайджана Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Azərbaycan gələn il xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinə 230 milyon manat xərc çəkəcək
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