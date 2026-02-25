Tehranda Yaponiya vətəndaşı saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 25 fevral, 2026
    • 08:53
    İran hakimiyyəti Tehranda Yaponiya vətəndaşını saxlayıb.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibinin müavini Masao Ozaki gündəlik brifinqdə danışıb.

    O bildirib ki, Yaponiya tərəfi İran hakimiyyətindən onun dərhal azad edilməsini tələb edib. Yaponiya hökumətinin sözçüsü əlavə şərh verməkdən və ya saxlanmanın səbəblərini dəqiqləşdirməkdən vurğulayıb:

    "Həbs 20 yanvarda baş tutsa da, təkrarlanan tələblərimizə və davam edən diplomatik səylərimizə baxmayaraq, Yaponiya vətəndaşı hələ də İran həbsindədir".

    Yaponiya İran
