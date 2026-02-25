Масао Озаки: В Тегеране задержан гражданин Японии
- 25 февраля, 2026
- 08:03
Токио требует от властей Ирана задержанного в Тегеране гражданина Японии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом выступая на ежедневном брифинге заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Масао Озаки.
По его словам, японская сторона "решительно потребовала" от иранских властей его скорейшего освобождения.
"Несмотря на то, что задержание произошло еще 20 января, и вопреки нашим неоднократным требованиям, а также предпринимаемым дипломатическим усилиям, гражданин Японии по-прежнему остается под стражей у иранских властей", - подчеркнул представитель японского правительства, при этом он воздержался от дальнейших комментариев и не уточнил причины задержания.
