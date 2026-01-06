ГПС: В декабре на границе Азербайджана изъята контрабанда товаров на 5 млн манатов
- 06 января, 2026
- 11:58
В прошлом месяце в результате мер по борьбе с контрабандой на госгранице Азербайджана изъята контрабандная продукция на общую сумму 5 млн 32,3 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.
В декабре 2025 года в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято из незаконного оборота 331 кг 53 г наркотических средств, а также 1 548 сильнодействующих таблеток наркотического характера.
