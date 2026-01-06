Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГПС: В декабре на границе Азербайджана изъята контрабанда товаров на 5 млн манатов

    Происшествия
    • 06 января, 2026
    • 11:58
    ГПС: В декабре на границе Азербайджана изъята контрабанда товаров на 5 млн манатов

    В прошлом месяце в результате мер по борьбе с контрабандой на госгранице Азербайджана изъята контрабандная продукция на общую сумму 5 млн 32,3 тыс. манатов.

    Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

    В декабре 2025 года в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято из незаконного оборота 331 кг 53 г наркотических средств, а также 1 548 сильнодействующих таблеток наркотического характера.

    ГПС Азербайджана контрабанда наркотики
    Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

    Последние новости

    12:56

    Премьер Дании: Захват Гренландии Штатами будет означать конец военного альянса НАТО

    Другие страны
    12:55

    АПБА: В Хырдалане куриные тушки окрасили тартразином

    Здоровье
    12:53

    В Азербайджане выявлена незаконная деятельность 74 стоматологов

    Здоровье
    12:43

    Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL не допустил постороннего на борт самолета

    Инфраструктура
    12:41

    В Шри-Ланке пять человек умерли после употребления запрещенного алкоголя

    Другие страны
    12:36

    Дело о смерти пациентки после операции в Баку передано в суд

    Происшествия
    12:33

    В Азербайджане пройдет турнир по горнолыжному спорту с участием более 20 спортсменов

    Индивидуальные
    12:28

    У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8

    В регионе
    12:13

    АБР запускает проект по интеграции ВИЭ в энергосети Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей