    Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    • 06 yanvar, 2026
    • 11:34
    Ötən ay dövlət sərhədində qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 5 milyon 32,289 min manat оlan qaçaqmal tutulub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən ay ərzində narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 331 kiloqram 53 qram narkоtik vasitə və 1548 ədəd narkotik tərkibli güclü təsiredici vasitə hesab edilən həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.

    qaçaqmal DSX Dövlət sərhədi

