İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    İtaliyada tramvay relsdən çıxıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 22:39
    İtaliyada tramvay relsdən çıxıb, ölənlər var

    İtaliyanın Milan şəhərində tramvayın relsdən çıxması nəticəsində iki nəfər ölüb, azı 40 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın "Corriere della Sera" nəşri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hadisə yerində polislər və xilasedicilər işləyirlər. Prokurorluq ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə faktı ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

    Versiyalar arasında son dayanacaqda dayanmayan sürücünün özünü pis hiss etməsi də nəzərdən keçirilir. O, yüngül xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin məlumatlara görə, nəqliyyat vasitəsi yüksək sürətlə hərəkət edib.

    Relsdən çıxan tramvay piyadaları vuraraq binaya çırpılıb.

    İtaliya Milan tramvay qəza
    В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие

    Son xəbərlər

    23:02

    İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız var

    Sənaye
    22:50

    Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək

    Digər ölkələr
    22:40

    Jorj Mikautadze La Liqada fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    22:39

    İtaliyada tramvay relsdən çıxıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    22:30

    Rəşad Nəbiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində medal qazanan idmançıları təbrik edib

    Fərdi
    22:23

    Bill Klinton Epşteyn işi ilə əlaqəsini təkzib edib

    Digər ölkələr
    22:12

    Biləsuvar və Cəlilabadda güclü külək bir sıra fəsadlara səbəb olub

    Digər
    22:09
    Video

    Tramp İranla danışıqlardan narazıdır

    Digər ölkələr
    21:51

    Neven Svetiçanin: Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasına təsir edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti