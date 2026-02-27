В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 22:29
Два человека погибли и не менее 40 пострадали, в том числе серьезно в результате схода с рельсов трамвая в Милане.
Как передает Report, об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Прокуратура открыла расследование о непреднамеренном убийстве. Среди версий рассматривается недомогание водителя, который не остановился на последней остановке. Он доставлен в больницу с легкими травмами. Согласно первым данным, транспортное средство двигалось на большой скорости.
Сойдя с рельсов, трамвай въехал в здание, сбив пешеходов.
Последние новости
22:47
Италия призывает своих граждан покинуть ИранДругие страны
22:38
Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим КубуДругие страны
22:29
В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшиеДругие страны
22:21
Трамп недоволен переговорами с ИраномДругие страны
22:17
Невен Светичанин: Нормализация между Баку и Ереваном влияет на архитектуру безопасности ЕвропыВнешняя политика
22:07
Фото
Глава МАГАТЭ обсудил иранское досье с представителем Госдепа СШАДругие страны
21:53
Клинтон открестился от дела Эпштейна в обращении к КонгрессуДругие страны
21:37
Рашкович-Талович: Азербайджан играет роль моста между Востоком и ЗападомВнешняя политика
21:23