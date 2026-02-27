В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие

Два человека погибли и не менее 40 пострадали, в том числе серьезно в результате схода с рельсов трамвая в Милане.

Как передает Report, об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Прокуратура открыла расследование о непреднамеренном убийстве. Среди версий рассматривается недомогание водителя, который не остановился на последней остановке. Он доставлен в больницу с легкими травмами. Согласно первым данным, транспортное средство двигалось на большой скорости.

Сойдя с рельсов, трамвай въехал в здание, сбив пешеходов.