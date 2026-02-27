Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 22:29
    В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие

    Два человека погибли и не менее 40 пострадали, в том числе серьезно в результате схода с рельсов трамвая в Милане.

    Как передает Report, об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

    Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Прокуратура открыла расследование о непреднамеренном убийстве. Среди версий рассматривается недомогание водителя, который не остановился на последней остановке. Он доставлен в больницу с легкими травмами. Согласно первым данным, транспортное средство двигалось на большой скорости.

    Сойдя с рельсов, трамвай въехал в здание, сбив пешеходов.

    Италия Милан трамвай погибшие
    İtaliyada tramvay relsdən çıxıb, ölənlər var

    Последние новости

    22:47

    Италия призывает своих граждан покинуть Иран

    Другие страны
    22:38

    Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу

    Другие страны
    22:29

    В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшие

    Другие страны
    22:21

    Трамп недоволен переговорами с Ираном

    Другие страны
    22:17

    Невен Светичанин: Нормализация между Баку и Ереваном влияет на архитектуру безопасности Европы

    Внешняя политика
    22:07
    Фото

    Глава МАГАТЭ обсудил иранское досье с представителем Госдепа США

    Другие страны
    21:53

    Клинтон открестился от дела Эпштейна в обращении к Конгрессу

    Другие страны
    21:37

    Рашкович-Талович: Азербайджан играет роль моста между Востоком и Западом

    Внешняя политика
    21:23

    Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу в финале чемпионата Европы

    Футбол
    Лента новостей