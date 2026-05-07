Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран

    Внешняя политика
    • 07 мая, 2026
    • 19:12
    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран

    Черногория расценивает установление мира между Азербайджаном и Арменией как политическую победу для обеих стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Черногории Андрия Мандич на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в рамках 1-го Саммита председателей парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

    С. Гафарова отметила значение Ассамблеи для развития межпарламентского сотрудничества и высоко оценила организацию саммита в Черногории.

    Стороны подчеркнули важность политического диалога, взаимных визитов и межпарламентских контактов для развития отношений между двумя странами.

    В ходе встречи спикер Милли Меджлиса также рассказала о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь представители Черногории выразили поддержку мирному процессу.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран
    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран
    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран
    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран
    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран
    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран

    Андрия Мандич Сахиба Гафарова Парламентская ассамблея Средиземноморья Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Фото
    Monteneqro Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülhü hər iki ölkənin siyasi qələbəsi kimi qiymətləndirir
    Фото
    Montenegro sees Azerbaijan-Armenia peace as a political win for both

    Последние новости

    20:04

    Багаи: Тегеран пока рассматривает предложение США

    В регионе
    19:56

    Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

    В регионе
    19:40

    Игрок "Реала" Вальверде оказался в больнице после драки с Тчуамени

    Футбол
    19:29
    Фото

    Движение неприсоединения и ПА Средиземноморья расширяют сотрудничество

    Внешняя политика
    19:16

    США ввели санкции против замминистра нефти и 4 компаний Ирака

    Другие страны
    19:12
    Фото

    Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Милли Меджлис получил статус наблюдателя в ПА Средиземноморья

    Внешняя политика
    19:03

    Набиев и Россбах обсудили подготовку к WUF13

    Инфраструктура
    18:59
    Фото

    В Сумгайыте в общежитии произошел пожар, эвакуированы 12 человек

    Происшествия
    Лента новостей