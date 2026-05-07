Черногория расценивает мир между Баку и Ереваном как политическую победу обеих стран

Черногория расценивает установление мира между Азербайджаном и Арменией как политическую победу для обеих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Черногории Андрия Мандич на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в рамках 1-го Саммита председателей парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

С. Гафарова отметила значение Ассамблеи для развития межпарламентского сотрудничества и высоко оценила организацию саммита в Черногории.

Стороны подчеркнули важность политического диалога, взаимных визитов и межпарламентских контактов для развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи спикер Милли Меджлиса также рассказала о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь представители Черногории выразили поддержку мирному процессу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.