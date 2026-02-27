Bill Klinton Epşteyn işi ilə əlaqəsini təkzib edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    ABŞ-nin keçmiş Prezidenti Bill Klinton maliyyəçi Ceffri Epşteynin fəaliyyətini araşdıran Konqres komitəsi qarşısında çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) nəşri məlumat yayıb.

    O bildirib ki, Epşteynin törətdiyi cinayətlər barədə heç nə bilmirdi.

    "Mənim Epşteynin törətdiyi cinayətlərdən xəbərim yox idi", - Bill Klinton deyib və əlavə edib ki, hətta geriyə baxanda da, məni şübhələndirə biləcək heç nə görmürəm.

    O qeyd edib ki, Epşteynlə ünsiyyətini onun cinayətləri üzə çıxmazdan əvvəl dayandırıb.

    Dərc olunmuş sənədlərə və uçuş jurnallarına əsasən, 2000-ci illərin əvvəllərində o Klinton Fondunun işi ilə bağlı səfərlər çərçivəsində Epşteynin "Lolita Express" kimi tanınan şəxsi təyyarəsində azı 24 dəfə uçub.

    Xatırladaq ki, ötən gün Hillari Klinton Konqresə ifadə verib. O bildirib ki, Epşteynin cinayətləri barədə məlumatı yox idi və heç vaxt onun məkanlarında olmayıb. H.Klinton Epşteynin sənədlərində Donald Trampın adının çoxsaylı hallanmasına işarə edərək, komitədən onun dindirməyə çağırılmasını istəyib.

