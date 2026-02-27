Клинтон открестился от дела Эпштейна в обращении к Конгрессу

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Бывший президент США Билл Клинтон выступил перед комитетом Конгресса, который расследует деятельность финансиста Джеффри Эпштейна. Господин Клинтон заявил, что ему ничего не было известно о преступлениях, которые совершал Эпштейн.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

    "Я понятия не имел о тех преступлениях, которые совершал Эпштейн,- сказал Билл Клинтон, добавив, что даже оглядываясь назад, я не вижу ничего, что могло бы меня насторожить.

    Он подчеркнул, что прекратил общение с Эпштейном еще до того, как его преступления раскрылись.

    Согласно опубликованным документам и полетным журналам, в начале 2000-х Билл Клинтон не менее 24 раз летал на частном самолете Эпштейна, известном как Lolita Express, в рамках поездок, связанных с работой Фонда Клинтона.

    Напомним, что накануне показания Конгрессу дала Хиллари Клинтон. Она заявила, что не располагала информацией о преступлениях Эпштейна и никогда не посещала его объекты. Госпожа Клинтон призвала комитет допросить Дональда Трампа, указав на многочисленные упоминания его имени в документах Эпштейна.

    Bill Klinton Epşteyn işi ilə əlaqəsini təkzib edib

