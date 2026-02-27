İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Fərdi
    • 27 fevral, 2026
    • 22:30
    Rəşad Nəbiyev Böyük Dəbilqə turnirində medal qazanan idmançıları təbrik edib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanan Əhməd Yusifovu və gümüş medala sahib çıxan Balabəy Ağayevi təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, qurum rəhbəri bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

    "Cüdoçularımızı bu əlamətdar nailiyyətlər münasibətilə təbrik edir, qarşıdakı günlərdə tatamiyə çıxacaq bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram", - R.Nəbiyev paylaşımını bildirib.

