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    Azərbaycan şahmatçısı Read Səmədov U-20 dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:07
    Azərbaycan şahmatçısı Read Səmədov U-20 dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan şahmatçısı Read Səmədov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Əyn şəhərində keçirilən rapid və blits üzrə gənclər arasında (U-20) dünya çempionatında bürünc medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.

    Ölkəni yarışda Read Səmədov və Şiroğlan Talıbov təmsil edir.

    Rapid üzrə mübarizədə 9 turda 7 xal toplayan R.Səmədov üçüncü yeri tutub. O, liderdən yarım xal geri qalıb. Ş.Talıbov isə 6,5 xalla 8-ci olub.

    Ümumilikdə turnirdə 91 şahmatçı mübarizə aparır.

    Bu gün və sabah blits üzrə yarışlar keçiriləcək.

    Read Səmədov Rapid və blits üzrə gənclər arasında dünya çempionatı Azərbaycan Şahmat Federasiyası
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