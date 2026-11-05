Dəmir yolu islahatları DSMF-nin sosial sığorta gəlirlərinə təsir edib
- 05 noyabr, 2026
- 11:57
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Dəmir yolu islahatları Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) sosial sığorta gəlirlərinə təsir edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi ilə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin birgə iclasında "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə növbəti il üçün nəzərdə tutulan artımda əvvəlki illərlə müqayisədə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların iştirak payı da daha çox artıb: "Bu, dəmir yolu sistemində aparılan islahatlarla izah oluna bilər. Xərclərin maliyyələşmə mənbələri ilə bağlı son məqam isə əvvəlki illərdən istifadə olunmamış vəsaitlərlə əlaqədardır. Bu vəsaitlər gəlirlərin artıq olması, xərclərin isə nisbətən az icra edilməsi nəticəsində formalaşıb. Növbəti ildə 52 milyon manat vəsaitin istifadəsi nəzərdə tutulur ki, bu da cari ilin göstəricisindən təqribən 3,1 dəfə azdır. 2026-cı ilin sonuna gözlənilən icra ilə bağlı təqdim olunmuş məlumatlarda həmin vəsaitin cari ildə istifadə edilməyəcəyi əks olunub".
V.Gülməmmədov qeyd edib ki, növbəti il DSMF-nin xərcləri üçün 9,2 milyard manat vəsait planlaşdırılır: "Xərclərlə bağlı ən mühüm məqam onların əhəmiyyətli hissəsinin, təqribən 8,9 milyard manatının əhaliyə ödənişlərə yönəldilməsidir".
O deyib ki, Fondun gəlirlərinin tərkibində məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına formalaşan gəlirlər əhəmiyyətli paya malikdir və bu, müsbət haldır: "Qeyd edim ki, müzakirə etdiyimiz layihədə bu mənbə üzrə gəlirlər makroiqtisadi parametrlərə daha uyğun şəkildə proqnozlaşdırılıb. Bu da xüsusi vurğulanmalı olan digər müsbət məqamdır".