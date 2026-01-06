Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Избирком ЦАР объявил Туадеру победителем президентских выборов

    • 06 января, 2026
    • 11:26
    Избирком ЦАР объявил Туадеру победителем президентских выборов

    Национальная избирательная комиссия ЦАР в предварительном порядке объявила действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов, состоявшихся 28 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Ndeke Luka.

    Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.

    Президентские, парламентские и местные выборы прошли в ЦАР 28 декабря. На должность главы государства претендовали семь человек, в том числе Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах.

    Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет.

