Избирком ЦАР объявил Туадеру победителем президентских выборов
Другие страны
- 06 января, 2026
- 11:26
Национальная избирательная комиссия ЦАР в предварительном порядке объявила действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов, состоявшихся 28 декабря.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Ndeke Luka.
Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.
Президентские, парламентские и местные выборы прошли в ЦАР 28 декабря. На должность главы государства претендовали семь человек, в том числе Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах.
Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет.
