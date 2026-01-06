MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edib
Digər ölkələr
- 06 yanvar, 2026
- 11:43
Mərkəzi Afrika Respublikasının (MAR) Milli Seçki Komissiyası 2025-ci il dekabrın 28-də keçirilmiş prezident seçkilərində hazırkı dövlət başçısı Fosten-Arkanja Tuaderanın qalib gəldiyini elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS "Ndeke Luka" radiostansiyasına istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Tuadera səslərin 76,15 %-ni toplayıb.
Mərkəzi Afrika Respublikasında prezident, parlament və yerli seçkilər ötən il dekabrın 28-də keçirilib. Dövlət başçısı vəzifəsinə yeddi nəfər, o cümlədən, 2016 və 2020-ci illərdə keçirilən seçkilərdə qalib gəlmiş Tuadera namizəd olub.
2023-cü ilin yayında referendumda qəbul edilmiş yeni konstitusiya ona üçüncü dəfə seçilmək hüququ verib. Prezidentlik müddəti yeddi ildir.
Son xəbərlər
11:43
MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edibDigər ölkələr
11:40
İbrahim Uzuncanın "Xankəndi"nin baş məşqçi vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi müəyyənləşibFutbol
11:36
Dekabrda Azərbaycandan çıxışı qadağan olunan 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıbHadisə
11:34
Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulubHadisə
11:33
Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
11:33
Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci dekabrda 52 %-dən çox artırıbBiznes
11:32
Ötən ay Azərbaycan sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıbHadisə
11:30
Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanda parlament islahatı üzrə müşavirə keçiribRegion
11:14