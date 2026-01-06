İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edib

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 11:43
    MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edib

    Mərkəzi Afrika Respublikasının (MAR) Milli Seçki Komissiyası 2025-ci il dekabrın 28-də keçirilmiş prezident seçkilərində hazırkı dövlət başçısı Fosten-Arkanja Tuaderanın qalib gəldiyini elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS "Ndeke Luka" radiostansiyasına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Tuadera səslərin 76,15 %-ni toplayıb.

    Mərkəzi Afrika Respublikasında prezident, parlament və yerli seçkilər ötən il dekabrın 28-də keçirilib. Dövlət başçısı vəzifəsinə yeddi nəfər, o cümlədən, 2016 və 2020-ci illərdə keçirilən seçkilərdə qalib gəlmiş Tuadera namizəd olub.

    2023-cü ilin yayında referendumda qəbul edilmiş yeni konstitusiya ona üçüncü dəfə seçilmək hüququ verib. Prezidentlik müddəti yeddi ildir.

    Mərkəzi Afrika Respublikası Milli Seçki Komissiyası Fosten-Arkanja Tuadera Seçkilər
    Избирком ЦАР объявил Туадеру победителем президентских выборов

    Son xəbərlər

    11:43

    MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edib

    Digər ölkələr
    11:40

    İbrahim Uzuncanın "Xankəndi"nin baş məşqçi vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi müəyyənləşib

    Futbol
    11:36

    Dekabrda Azərbaycandan çıxışı qadağan olunan 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    11:34

    Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    11:33

    Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    11:33

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci dekabrda 52 %-dən çox artırıb

    Biznes
    11:32

    Ötən ay Azərbaycan sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    11:30

    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanda parlament islahatı üzrə müşavirə keçirib

    Region
    11:14

    Azərbaycanın məşhur güləşçisi dünya çempionatından sonra karyerasını bitirəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti