Премьер Канады объявил о предоставлении Украине $2,5 млрд

Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу объявил о выделении дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом премьер сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в Канаде.

"Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов. Это поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать этот процесс восстановления", - сказал Карни.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Карни за помощь и отметил необходимость остановить российско-украинскую войну. "И для этого нам нужны две вещи – давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины", – уточнил он.

Зеленский также сообщил, что планирует обсудить с Карни усиление противовоздушной обороны Украины.

"В последние недели мы сделали хорошие шаги в дипломатии, но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь меньше ПВО. С Россией это не работает", - отметил украинский лидер.