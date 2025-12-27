İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 27 dekabr, 2025
    • 21:51
    Kanada Ukraynaya 2,5 milyard dollarlıq yardım göstərəcək

    Kanada Ukraynaya əlavə 2,5 milyard dollarlıq iqtisadi yardım göstərəcək.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Kanadanın Baş naziri Mark Karni bu ölkədə səfərdə olan Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı bildirib.

    "Bu gün biz Ukraynaya əlavə 2,5 milyard dollarlıq iqtisadi yardım ayırdığımızı elan edirik. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından maliyyələşmənin açılmasına və bərpa prosesinə başlanmasına kömək edəcək", – Karni vurğulayıb.

    Öz növbəsində Zelenski Karniyə göstərilən yardıma görə təşəkkür edib və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılmasının vacibliyini qeyd edib. "Bunun üçün bizə iki şey lazımdır – Rusiyaya təzyiq və Ukraynaya kifayət qədər güclü dəstək", – o əlavə edib.

    Zelenski həmçinin Karni ilə Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsini müzakirə etməyi planlaşdırdığını deyib.

    Onun sözlərinə görə, diplomatik sahədə irəliləyişlər əldə olunsa da, Rusiyaya qarşı müdafiə imkanlarının azaldılması mümkün deyil.

