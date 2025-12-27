МИД Азербайджана: Мы вновь подтверждаем поддержку территориальной целостности Йемена

Азербайджан приветствует усилия Королевства Саудовская Аравия и Объединённых Арабских Эмиратов, направленные на снижение напряжённости, а также на содействие безопасности и стабильности в Йеменской Республике.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной соцсети X.

Отмечается, что текущая ситуация в Йемене подчёркивает необходимость проявления сдержанности, а также приоритета коллективных действий, диалога и мирных путей урегулирования.

"Азербайджан вновь подтверждает свою поддержку единству, суверенитету и территориальной целостности Йеменской Республики и высоко оценивает все инициативы, направленные на защиту интересов йеменского народа с целью достижения в стране устойчивого мира, благополучия и развития", - говорится в публикации.

Напомним, что Южный переходный совет (ЮПС) Йемена 4 декабря сообщил о взятии под контроль важнейших районов, жизненно важных городов и нефтяных месторождений в богатой нефтью провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. 9 декабря было объявлено о захвате провинции Мехра.

Президентский совет Йемена призвал ЮПС вывести силы из провинций Хадрамаут и Мехра, однако в Совете отказались делать это.

Кроме того, нефтяная компания Йемена PetroMasila полностью остановила производство 1 декабря из-за захвата некоторых объектов Союзом племен Хадрамаута.

Союз племен Хадрамаута, созданный в Йемене в 2013 году и требующий автономии для провинции, состоит из местных сил, не связанных с ЮПС и правительством Йемена, что еще больше обостряет ситуацию в стране.