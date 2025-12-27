Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД Азербайджана: Мы вновь подтверждаем поддержку территориальной целостности Йемена

    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 18:25
    МИД Азербайджана: Мы вновь подтверждаем поддержку территориальной целостности Йемена

    Азербайджан приветствует усилия Королевства Саудовская Аравия и Объединённых Арабских Эмиратов, направленные на снижение напряжённости, а также на содействие безопасности и стабильности в Йеменской Республике.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной соцсети X.

    Отмечается, что текущая ситуация в Йемене подчёркивает необходимость проявления сдержанности, а также приоритета коллективных действий, диалога и мирных путей урегулирования.

    "Азербайджан вновь подтверждает свою поддержку единству, суверенитету и территориальной целостности Йеменской Республики и высоко оценивает все инициативы, направленные на защиту интересов йеменского народа с целью достижения в стране устойчивого мира, благополучия и развития", - говорится в публикации.

    Напомним, что Южный переходный совет (ЮПС) Йемена 4 декабря сообщил о взятии под контроль важнейших районов, жизненно важных городов и нефтяных месторождений в богатой нефтью провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. 9 декабря было объявлено о захвате провинции Мехра.

    Президентский совет Йемена призвал ЮПС вывести силы из провинций Хадрамаут и Мехра, однако в Совете отказались делать это.

    Кроме того, нефтяная компания Йемена PetroMasila полностью остановила производство 1 декабря из-за захвата некоторых объектов Союзом племен Хадрамаута.

    Союз племен Хадрамаута, созданный в Йемене в 2013 году и требующий автономии для провинции, состоит из местных сил, не связанных с ЮПС и правительством Йемена, что еще больше обостряет ситуацию в стране.

    МИД Азербайджана Йемен ОАЭ
    Azərbaycan XİN: Yəmənin ərazi bütövlüyünə dəstəyimizi bir daha təsdiqləyirik

    Последние новости

    18:37

    В Армении состоялось 7-е политическое собрание партии "Гражданский договор"

    В регионе
    18:28

    В Билясуваре при падении автомобиля в канал погибли два человека

    Происшествия
    18:25

    МИД Азербайджана: Мы вновь подтверждаем поддержку территориальной целостности Йемена

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой для детей организовано мега-шоу "Джыртдан"

    Социальная защита
    18:11

    В горах Казахстана погиб альпинист, еще двое пропали без вести

    В регионе
    17:55

    Мадридский "Реал" интересуется 19-летним полузащитником нидерландского клуба

    Футбол
    17:47

    Вучич заявил о скором запуске производства БПЛА в Сербии

    Другие страны
    17:37

    СМИ: В Судане повстанцы убили более 200 человек по этническому признаку

    Другие страны
    17:27

    Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб

    Бизнес
    Лента новостей