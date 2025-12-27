СМИ: В Судане повстанцы убили более 200 человек по этническому признаку

Более 200 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате этнических чисток, совершенных суданскими военизированными формированиями "Силы быстрого реагирования" (RSF) в ряде районов Дарфура.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении Суданской сети врачей.

Ссылаясь на показания выживших, прибывших в лагеря для перемещенных лиц на границе Судана с Чадом, организация сообщила, что мирное население целенаправленно уничтожалось повстанцами RSF по этническому признаку в районах Амбро и Абу-Камра в Северном Дарфуре, а также в Сирбе в Западном Дарфуре.

Организация назвала нападения грубым нарушением международного гуманитарного права и норм в области прав человека.

Anadolu отмечает, что представители RSF пока не поделились никакими комментариями по этой теме.