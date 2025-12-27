KİV: Sudanda üsyançılar 200-dən çox insanı etnik mənsubiyyətinə görə öldürüblər
Digər ölkələr
- 27 dekabr, 2025
- 18:38
Sudanın hərbiləşdirilmiş birləşmələri - "Sürətli Reaksiya Qüvvələri" tərəfindən Darfurun bir sıra bölgələrində törədilən etnik təmizləmələr nəticəsində 200-dən çox insan həlak olub.
"Report"un "Anadolu" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Sudanın həkimlər şəbəkəsinin bəyanatında bildirilib.
Təşkilatdan qeyd edilib ki, Şimali Darfurun Ambro və Abu-Kamra, həmçinin Qərbi Darfurun Sirb bölgəsində mülki əhali üsyançılar tərəfindən etnik mənsubiyyətə görə məqsədli şəkildə öldürülüb.
Təşkilat hücumları beynəlxalq humanitar hüquq və insan haqları normalarının kobud pozuntusu adlandırıb.
"Anadolu" agentliyi qeyd edib ki, "Sürətli Reaksiya Qüvvələri"nin nümayəndələri hələ ki bu mövzu ilə bağlı şərh verməyiblər.
