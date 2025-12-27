İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 27 dekabr, 2025
    KİV: Sudanda üsyançılar 200-dən çox insanı etnik mənsubiyyətinə görə öldürüblər

    Sudanın hərbiləşdirilmiş birləşmələri - "Sürətli Reaksiya Qüvvələri" tərəfindən Darfurun bir sıra bölgələrində törədilən etnik təmizləmələr nəticəsində 200-dən çox insan həlak olub.

    "Report"un "Anadolu" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Sudanın həkimlər şəbəkəsinin bəyanatında bildirilib.

    Təşkilatdan qeyd edilib ki, Şimali Darfurun Ambro və Abu-Kamra, həmçinin Qərbi Darfurun Sirb bölgəsində mülki əhali üsyançılar tərəfindən etnik mənsubiyyətə görə məqsədli şəkildə öldürülüb.

    Təşkilat hücumları beynəlxalq humanitar hüquq və insan haqları normalarının kobud pozuntusu adlandırıb.

    "Anadolu" agentliyi qeyd edib ki, "Sürətli Reaksiya Qüvvələri"nin nümayəndələri hələ ki bu mövzu ilə bağlı şərh verməyiblər.

    Sudan Üsyançılar hərbiləşdirilmiş birləşmələr etnik mənsubiyyət
    СМИ: В Судане повстанцы убили более 200 человек по этническому признаку

