İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 22:02
    TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edib

    TÜRKPA Baş katibi səfir Ramil Həsənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstana rəsmi səfər çərçivəsində Prezident Mərkəzini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a TÜRKPA-dan bildirilib.

    Səfər zamanı TÜRKPA nümayəndə heyəti Mərkəzin geniş muzeyi ilə tanış olub, burada onlara Qazaxıstanın qədim dövrlərdən başlayaraq orta əsrləri, sovet dövrünü, müstəqillikdən əvvəl və sonrakı illəri, prezident institutunun fəaliyyətini, ölkənin mədəni-tarixi irsini əhatə edən geniş çeşidli eksponatlar nümayiş etdirilib.

    Ziyarət zamanı Baş katibi onun müavini Talqat Aduov və Protokol xidmətinin rəisi Yadigar Məmmədov müşayiət ediblər

    TÜRKPA Ramil Həsən Qazaxıstan
    Foto
    Делегация ТюркПА посетила Президентский центр Казахстана

    Son xəbərlər

    22:12
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    22:02
    Foto

    TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    21:51

    Kanada Ukraynaya 2,5 milyard dollarlıq yardım göstərəcək

    Digər ölkələr
    21:39

    Nigeriyanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:22

    Çexiyada polis atışma təhlükəsinə görə ticarət mərkəzindən insanları təxliyə edib

    Digər ölkələr
    21:08
    Foto

    Səlahiyyətli nümayəndə: Naxçıvanda kommunal xidmətlərin inkişafı dövlətin xüsusi diqqətindədir

    Daxili siyasət
    20:53

    Rusiya ordusu "Naftoqaz" İES və qaz infrastrukturunu hədəfə alıb

    Digər ölkələr
    20:43

    MEDİA Səməd Seyidovun adından paylaşılan "deep fake" videosu ilə bağlı açıqlama yayıb

    Daxili siyasət
    20:33
    Foto
    Video

    İstanbulda mikroavtobusun aşması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti