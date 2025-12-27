TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 27 dekabr, 2025
- 22:02
TÜRKPA Baş katibi səfir Ramil Həsənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstana rəsmi səfər çərçivəsində Prezident Mərkəzini ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a TÜRKPA-dan bildirilib.
Səfər zamanı TÜRKPA nümayəndə heyəti Mərkəzin geniş muzeyi ilə tanış olub, burada onlara Qazaxıstanın qədim dövrlərdən başlayaraq orta əsrləri, sovet dövrünü, müstəqillikdən əvvəl və sonrakı illəri, prezident institutunun fəaliyyətini, ölkənin mədəni-tarixi irsini əhatə edən geniş çeşidli eksponatlar nümayiş etdirilib.
Ziyarət zamanı Baş katibi onun müavini Talqat Aduov və Protokol xidmətinin rəisi Yadigar Məmmədov müşayiət ediblər
