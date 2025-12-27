Делегация ТюркПА посетила Президентский центр Казахстана

Делегация во главе с генеральным секретарем ТюркПА послом Рамилем Гасаном посетила Президентский центр Казахстана в Астане.

Как сообщили Report в организации, делегация ТюркПА ознакомилась с экспозициями музея различных периодов истории Казахстана - древность, средние века, советский период, годы до и после независимости.

Президентский центр включает музей, библиотеку, архив и выставочные пространства, где собраны уникальные документы и экспозиции, отражающие культурно-историческое наследие страны, а также деятельность института президентства.

В ходе визита генерального секретаря ТюркПА сопровождали его заместитель Талгат Адуов и руководитель Протокольной службы Ядигар Мамедов.