Делегация ТюркПА посетила Президентский центр Казахстана
Внешняя политика
- 27 декабря, 2025
- 22:04
Делегация во главе с генеральным секретарем ТюркПА послом Рамилем Гасаном посетила Президентский центр Казахстана в Астане.
Как сообщили Report в организации, делегация ТюркПА ознакомилась с экспозициями музея различных периодов истории Казахстана - древность, средние века, советский период, годы до и после независимости.
Президентский центр включает музей, библиотеку, архив и выставочные пространства, где собраны уникальные документы и экспозиции, отражающие культурно-историческое наследие страны, а также деятельность института президентства.
В ходе визита генерального секретаря ТюркПА сопровождали его заместитель Талгат Адуов и руководитель Протокольной службы Ядигар Мамедов.
Последние новости
23:02
Президент Ирана: Мы составили план из 20 пунктов по улучшению благосостояния гражданВ регионе
22:43
Пезешкиан: Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с Израилем, Европой и СШАВ регионе
22:21
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOSTВнутренняя политика
22:04
Фото
Делегация ТюркПА посетила Президентский центр КазахстанаВнешняя политика
21:43
Премьер Канады объявил о предоставлении Украине $2,5 млрдДругие страны
21:41
США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашенияДругие страны
21:27
При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человекДругие страны
21:12
MEDİA опровергло фейковое видео от имени Самеда СеидоваВнутренняя политика
20:53