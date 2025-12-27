Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Делегация ТюркПА посетила Президентский центр Казахстана

    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 22:04
    Делегация ТюркПА посетила Президентский центр Казахстана

    Делегация во главе с генеральным секретарем ТюркПА послом Рамилем Гасаном посетила Президентский центр Казахстана в Астане.

    Как сообщили Report в организации, делегация ТюркПА ознакомилась с экспозициями музея различных периодов истории Казахстана - древность, средние века, советский период, годы до и после независимости.

    Президентский центр включает музей, библиотеку, архив и выставочные пространства, где собраны уникальные документы и экспозиции, отражающие культурно-историческое наследие страны, а также деятельность института президентства.

    В ходе визита генерального секретаря ТюркПА сопровождали его заместитель Талгат Адуов и руководитель Протокольной службы Ядигар Мамедов.

    ТюркПА Рамиль Гасан Президентский центр Казахстана
    Фото
    TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edib

    Последние новости

    23:02

    Президент Ирана: Мы составили план из 20 пунктов по улучшению благосостояния граждан

    В регионе
    22:43

    Пезешкиан: Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с Израилем, Европой и США

    В регионе
    22:21

    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

    Внутренняя политика
    22:04
    Фото

    Делегация ТюркПА посетила Президентский центр Казахстана

    Внешняя политика
    21:43

    Премьер Канады объявил о предоставлении Украине $2,5 млрд

    Другие страны
    21:41

    США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашения

    Другие страны
    21:27

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек

    Другие страны
    21:12

    MEDİA опровергло фейковое видео от имени Самеда Сеидова

    Внутренняя политика
    20:53

    В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбы

    Другие страны
    Лента новостей