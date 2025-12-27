Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Социальная защита
    • 27 декабря, 2025
    • 18:18
    По инициативе Лейлы Алиевой для детей организовано мега-шоу Джыртдан

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного Объединения IDEA Лейлы Алиевой в этом году организовано традиционное мега-шоу "Джыртдан: путешествие во времени" для детей, нуждающихся в особом уходе.

    Как сообщает Report, мероприятие было представлено на сцене Бакинского конгресс-центра.

    Первый показ был организован специально для воспитанников детских домов, интернатов и специальных школ-интернатов. Шоу посетили 948 детей из 17 детских учреждений. Кроме того, волонтеры ОО IDEA вручили детям подарки. Яркое и красочное представление, приуроченное к новогодним праздникам, подарило маленьким зрителям незабываемые эмоции и праздничное настроение.

    Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой регулярно реализуются масштабные проекты в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной и экологической сферах как в Азербайджане, так и за его пределами. Особое внимание уделяется организации праздничных мероприятий для детей из детских домов, интернатов, а также детей, нуждающихся в лечении и заботе.

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün "Cırtdan Meqa Şousu" təşkil olunub

