Мадридский "Реал" интересуется 19-летним полузащитником нидерландского клуба

Мадридский "Реал" интересуется 19-летним полузащитником нидерландского "АЗ Алкмар" Кес Смит.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, футболиста рассматривают в качестве замены для 29-летнего Даниеля Себальоса.

При этом отмечается, что "АЗ Алкмар" не намерен отпускать Смита в зимнее трансферное окно и рассчитывает выручить с его будущей продажи около €60 млн.

Помимо "Реала", интерес к полузащитнику проявляют "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €22 млн.