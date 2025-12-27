Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мадридский "Реал" интересуется 19-летним полузащитником нидерландского клуба

    Футбол
    • 27 декабря, 2025
    • 17:55
    Мадридский Реал интересуется 19-летним полузащитником нидерландского клуба

    Мадридский "Реал" интересуется 19-летним полузащитником нидерландского "АЗ Алкмар" Кес Смит.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, футболиста рассматривают в качестве замены для 29-летнего Даниеля Себальоса.

    При этом отмечается, что "АЗ Алкмар" не намерен отпускать Смита в зимнее трансферное окно и рассчитывает выручить с его будущей продажи около €60 млн.

    Помимо "Реала", интерес к полузащитнику проявляют "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и дортмундская "Боруссия".

    В нынешнем сезоне Смит принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €22 млн.

    Кес Смит "АЗ Алкмар" Мадридский "Реал" нидерландский клуб
    La Liqa təmsilçisi 19 yaşlı niderlandlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır

    Последние новости

    18:37

    В Армении состоялось 7-е политическое собрание партии "Гражданский договор"

    В регионе
    18:28

    В Билясуваре при падении автомобиля в канал погибли два человека

    Происшествия
    18:25

    МИД Азербайджана: Мы вновь подтверждаем поддержку территориальной целостности Йемена

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой для детей организовано мега-шоу "Джыртдан"

    Социальная защита
    18:11

    В горах Казахстана погиб альпинист, еще двое пропали без вести

    В регионе
    17:55

    Мадридский "Реал" интересуется 19-летним полузащитником нидерландского клуба

    Футбол
    17:47

    Вучич заявил о скором запуске производства БПЛА в Сербии

    Другие страны
    17:37

    СМИ: В Судане повстанцы убили более 200 человек по этническому признаку

    Другие страны
    17:27

    Азербайджан вдвое увеличил производство стальных труб

    Бизнес
    Лента новостей