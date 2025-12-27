В Билясуваре при падении автомобиля в канал погибли два человека

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает муганское бюро Report, при падении легкового автомобиля в Южно-Муганский канал, два человека погибли, четверо получили ранения.

    По факту ведется расследование.

    Подробная информация будет предоставлена позднее.

