В Билясуваре при падении автомобиля в канал погибли два человека
Происшествия
- 27 декабря, 2025
- 18:28
В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает муганское бюро Report, при падении легкового автомобиля в Южно-Муганский канал, два человека погибли, четверо получили ранения.
По факту ведется расследование.
Подробная информация будет предоставлена позднее.
