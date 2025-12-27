İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var

    Hadisə
    • 27 dekabr, 2025
    • 18:18
    Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var

    Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, minik avtomobili Cənubi Muğan kanalının rayondan keçən hissəsinə düşüb.

    Nəticədə 2 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Qəza Ölən və yaralananlar
    В Билясуваре при падении автомобиля в канал погибли два человека

    Son xəbərlər

    18:38

    KİV: Sudanda üsyançılar 200-dən çox insanı etnik mənsubiyyətinə görə öldürüblər

    Digər ölkələr
    18:28
    Foto

    Xankəndidə "Qış nağılı" yarmarkası başlayıb

    Daxili siyasət
    18:18

    Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var

    Hadisə
    18:14

    Azərbaycan XİN: Yəmənin ərazi bütövlüyünə dəstəyimizi bir daha təsdiqləyirik

    Xarici siyasət
    18:02

    Keçmiş FIFA referisi Ronalduya qırmızı vərəqə göstərdiyi üçün "Real"ın oyunlarına təyinat almayıb

    Futbol
    17:57
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün "Cırtdan Meqa Şousu" təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    17:51

    Bu il cəza çəkməkdən azad edilmiş 1218 şəxs məşğulluğa cəlb edilib

    Sosial müdafiə
    17:37

    Müdafiə naziri: İsveçrə özünü hücumdan qorumaq qabiliyyətində deyil

    Digər ölkələr
    17:18

    La Liqa təmsilçisi 19 yaşlı niderlandlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti