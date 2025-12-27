Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var
Hadisə
- 27 dekabr, 2025
- 18:18
Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, minik avtomobili Cənubi Muğan kanalının rayondan keçən hissəsinə düşüb.
Nəticədə 2 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
