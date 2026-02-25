İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qurban Qurbanov: İngiltərə klublarına qarşı matçlar bizim üçün böyük təcrübə oldu

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 02:46
    Qurban Qurbanov: İngiltərə klublarına qarşı matçlar bizim üçün böyük təcrübə oldu

    İngiltərə klublarına qarşı çıxış etmək "Qarabağ" klubuna böyük təcrübə qazandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov "Nyukasl"a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib: "Əvvəlcə futbolçularıma təşəkkür etmək istəyirəm. Onlar Çempionlar Liqasında maraqlı futbol mövsümü keçirdilər. Cari mövsüm Çempionlar Liqasında İngiltərə klublarına qarşı matçlar bizim üçün böyük təcrübə oldu. Oyunçularımın hər birindən çox razıyam. "Nyukasl"la cavab matçında da özlərini çox yaxşı tərəfdən göstərdilər. Baxmayaraq ki, Bakıdakı böyükhesablı məğlubiyyətdən sonra komandanı psixoloji cəhətdən qarşılaşmaya kökləmək asan deyildi. Matçın əvvəlində buraxılan 2 qoldan sonra oyunçular özlərini ələ ala bildilər".

    Qurban Qurbanov İngiltərə klubunun azarkeşlərinə minnətdarlığını bildirib: "Onlar bu oyuna öz klublarını dəstəkləməyə gəlmişdilər. Bununla belə, ara-sıra bizim qurduğumuz yaxşı hücumlara da əl çalırdılar. "Nyukasl" komandasına qarşıdakı matçlarda uğurlar arzu edirəm, öz azarkeşlərimizə də təşəkkürümü çatdırıram. Tərəfdarlarımız həm səfər, həm də ev oyunlarında bizi yalnız qoymadılar".

    Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" matçı ev sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. Tərəflər arasında keçirilən ilk görüşdə də İngiltərə təmsilçisi (6:1) qalib gəldiyindən, "köhlən atlar" Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb.

    Qurban Qurbanov Futbol xəbərləri Mətbuat konfransı Çempionlar Liqası
    Гурбан Гурбанов: Матчи против английских клубов в Лиге чемпионов стали для нас ценным опытом

    Son xəbərlər

    03:39

    Kim Çen In nüvə silahını 13 yaşlı qızına həvalə edib

    Digər ölkələr
    03:34

    Rakkadakı buraxılış məntəqəsinə hücum edən terrorçular məhv edilib

    Digər ölkələr
    03:07

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Nyukasl"a qarşı iki fərqli oyun keçirdik

    Futbol
    03:00

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: 2:0 hesablı üstünlükdən sonra "Qarabağ"ın müdafiə xəttini yarmaq çətinləşdi

    Futbol
    02:46

    Qurban Qurbanov: İngiltərə klublarına qarşı matçlar bizim üçün böyük təcrübə oldu

    Futbol
    02:28
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bilək və Birinci Bəhlul kəndləri ermənilər tərəfindən xarabalığa çevrilib

    Daxili siyasət
    02:08
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkda "Xocalıya Ədalət" məlumatlandırma aksiyası keçirilib

    Xarici siyasət
    01:51

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 finala yüksələn 4 komanda müəyyənləşib

    Futbol
    01:49
    Video

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB-7

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti