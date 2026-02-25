Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 25 февраля, 2026
    • 02:59
    Гурбан Гурбанов: Матчи против английских клубов в Лиге чемпионов стали для нас ценным опытом

    Выступления против английских клубов оказались ценным опытом для "Карабаха" .

    Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла".

    Главный тренер прокомментировал поражение своей команды:

    "Прежде всего хочу поблагодарить своих футболистов. Они провели интересный сезон в Лиге чемпионов. Матчи против английских клубов в нынешнем розыгрыше стали для нас большим опытом. Я очень доволен каждым из своих игроков. В ответной встрече с "Ньюкаслом" они тоже показали себя с лучшей стороны. Несмотря на то что после крупного поражения в Баку психологически настроить команду на матч было непросто. После двух пропущенных мячей в начале встречи игроки смогли взять себя в руки".

    Гурбан Гурбанов также выразил благодарность болельщикам английского клуба:

    "Они пришли на матч, чтобы поддержать свою команду. В то же время периодически они аплодировали и нашим хорошо организованным атакам. Желаю "Ньюкаслу" успехов в предстоящих матчах. А нашим болельщикам хочу сказать отдельное спасибо. Наши болельщици не оставляли нас ни в гостевых, ни в домашних играх".

    Отметим, что матч "Ньюкасл" – "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 3:2. В первой встрече английский клуб также одержал победу (6:1), в результате чего агламские "скакуны" завершили свое выступление в Лиге чемпионов.

    Qurban Qurbanov: İngiltərə klublarına qarşı matçlar bizim üçün böyük təcrübə oldu

