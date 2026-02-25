İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: 2:0 hesablı üstünlükdən sonra "Qarabağ"ın müdafiə xəttini yarmaq çətinləşdi

    • 25 fevral, 2026
    • 03:00
    "Nyukasl" "Qarabağ"a qarşı oyunda hesab 2:0 olarkən Ağdam təmsilçisinin müdafiə xəttini keçməkdə çətinlik çəkib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Nyukasl"ın baş məşqçisi Eddi Hau "Qarabağ"a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib:

    "1/8 finala yüksəlmək bizim üçün tarixi uğurdur. Bu axşam ideal oyun sərgilədiyimizi deməzdim. Görünür, əsas çətinliyimiz görüşün əvvəlində hesabı 2:0 etməyimizdən sonra yarandı. Daha çox qol vurmaq üçün lazımi istəyi və aqressiyanı göstərə bilmədik. İkinci hissədə isə oyun daha açıq keçdi, hər iki komanda tez-tez hücumlara atılırdı. Hesab 2:0 olduqdan sonra rəqibin müdafiəsini yarmaqda çətinlik çəkdik".

    O, qitənin ən nüfuzlu klub turnirində böyük təcrübələr qazandıqlarını bildirib:

    "Çempionlar Liqası bizim üçün möhtəşəm bir təcrübədir. Hər şeyimizi ortaya qoyacaq və əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" matçı ev sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. Tərəflər arasında keçirilən ilk görüşdə də İngiltərə təmsilçisi (6:1) qalib gəlmişdi.

    Главный тренер "Ньюкасла": После преимущества со счетом 2:0 стало сложнее вскрывать оборонительную линию "Карабаха"

