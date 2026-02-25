Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Футбол
    • 25 февраля, 2026
    • 03:13
    Главный тренер Ньюкасла: После преимущества со счетом 2:0 стало сложнее вскрывать оборонительную линию Карабаха

    Когда счет стал 2:0, "Ньюкасл" испытал трудности с преодолением оборонительной линии агдамского "Карабаха".

    Как сообщает Report, об этом главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил на пресс-конференции после первого матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

    Специалист прокомментировал победную встречу:

    "Выход в 1/8 финала - это для нас историческое достижение. Я бы не сказал, что сегодня мы показали идеальную игру. Похоже, основные трудности возникли после того, как в начале матча мы повели со счетом 2:0. Нам не хватило необходимого желания и агрессии, чтобы забить больше. Во втором тайме игра стала более открытой, обе команды часто переходили в атаку. После счета 2:0 нам было сложно вскрыть оборону соперника".

    Он также отметил, что команда получила большой опыт в самом престижном клубном турнире континента:

    "Лига чемпионов - это для нас великолепный опыт. Мы выложимся по максимуму и постараемся сделать все, что в наших силах".

    Отметим, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 3:2. В первой встрече английский клуб также одержал победу - 6:1.

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: 2:0 hesablı üstünlükdən sonra "Qarabağ"ın müdafiə xəttini yarmaq çətinləşdi

