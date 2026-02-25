Kim Çen In nüvə silahını 13 yaşlı qızına həvalə edib
- 25 fevral, 2026
- 03:39
Şimali Koreya lideri Kim Çen In 13 yaşlı qızını ölkənin raket proqramına rəhbər təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın "The Chosun Daily" nəşri kəşfiyyat məlumatları ilə tanış olan hökumət mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Kim Çen Inın qızı Kim Cju E raket bölməsinin baş direktoru vəzifəsini icra edir.
Can Can Ha rəsmi olaraq bu vəzifəni tutsa da, generallardan hesabat alan və hətta əmr verən liderin qızıdır. Kəşfiyyat həmçinin onun Pxenyanda keçirilən İşçi Partiyasının 9-cu qurultayı zamanı müəyyən siyasi məsələlərlə bağlı fikirlərini bildirməsini də qeydə alıb.
Kim Çen In nüvə silahını 13 yaşlı qızına həvalə edib
