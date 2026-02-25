Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 02:46
    Ким Чен Ын доверил руководство ядерными силами КНДР своей 13-летней дочери

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь на должность главы ракетной программы страны.

    Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Daily со ссылкой на правительственные источники, знакомые с данными разведки.

    По информации собеседников издания, Ким Чжу Э, дочь Ким Чен Ына, исполняет обязанности "генерального директора ракетного подразделения". Хотя формально эту должность занимает Чан Чан Ха, именно дочь лидера получает доклады от генералов и даже отдает распоряжения. Разведка также зафиксировала, что она высказывала мнение по некоторым политическим вопросам в ходе 9-го съезда Трудовой партии, проходящего в Пхеньяне.

    Напомним, что разведывательная служба Южной Кореи 12 февраля доложила парламентскому комитету, что это "этап назначения в качестве преемника". О том, что у лидера КНДР есть дочь, официально стало известно в ноябре 2022 года, когда она сопровождала отца на запуске МБР "Хвасон-17", отмечает The Chosun Daily. Ее имя при этом не раскрывалось.

    Ким Чен Ын КНДР ракетная программа

