"Qarabağ"ın futbolçusu: "Nyukasl"a qarşı iki fərqli oyun keçirdik

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 03:07
    Qarabağın futbolçusu: Nyukasla qarşı iki fərqli oyun keçirdik

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərə təmsilçisi "Nyukasl"a qarşı iki fərqli matç keçirib.

    "Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bunu Ağdam təsmilçisinin yarımmüdafiəçisi Abdullah Zubir deyib.

    O, "Nyukasl"la cavab matçında müsbət mənada fərqli çıxış etdiklərini bildirib:

    "Düşünürəm ki, ilk və cavab oyunu arasında fərqlər çox idi. Bu komandaya qarşı iki fərqli oyun keçirdik. Amma bu gün daha yaxşı futbol oynamaq və əsl "Qarabağ"ın əsl gücünü göstərmək istəyirdik. Hesab edirəm ki, buna nail olduq. Yaxşı çıxış etməyimiz, azarkeşlərimiz üçün çox önəmlidir. Yaxşı oyun nümayiş etdirdik və iki qol vurduq. İlk matçdakı böyükhesablı məğlubiyyətdən sonra bu, önəmli idi. Qarşılaşmaya istədiyimiz kimi başlamasaq da, sonradan toparlana bildik".

    Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" matçı ev sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. Tərəflər arasında keçirilən ilk görüşdə də İngiltərə təmsilçisi (6:1) qalib gəldiyindən, "köhlən atlar" Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb.

    Abdullah Zubir Futbol xəbərləri Çempionlar Liqası
    Футболист "Карабаха": Против "Ньюкасла" мы провели два совершенно разных матча

