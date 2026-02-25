Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 25 февраля, 2026
    • 03:21
    Футболист Карабаха: Против Ньюкасла мы провели два совершенно разных матча

    Футбольный клуб "Карабах" провел два разных матча против английского "Ньюкасла" в плей-офф раунде Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, об этом заявил полузащитник агдамского клуба Абдулла Зубир.

    Он отметил, что в ответном матче против "Ньюкасла" команда выглядела по-другому - в положительном смысле:

    "Думаю, разница между первым и ответным матчами была очень большой. Против этой команды мы провели два совершенно разных поединка. Но сегодня мы хотели показать более качественный футбол и продемонстрировать истинную силу "Карабаха". Считаю, что нам это удалось. Наша хорошая игра была очень важна для болельщиков. Мы показали достойный футбол и забили два мяча. После крупного поражения в первом матче это имело особое значение. Хотя мы начали встречу не так, как хотели, но позже сумели собраться".

    Отметим, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 3:2. Поскольку в первой встрече английский клуб также одержал победу со счетом 6:1, агдмаские "скакуны" завершили свое выступление в Лиге чемпионов.

