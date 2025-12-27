Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Ханкенди проходит новогодняя ярмарка "Зимняя сказка"

    • 27 декабря, 2025
    • 18:45
    В Ханкенди проходит новогодняя ярмарка Зимняя сказка

    В городе Ханкенди 27 декабря открылась ярмарка "Зимняя сказка" по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

    Как сообщает карабахское бюро Report, ярмарка, которая продлится до 5 января, проводится уже второй раз при поддержке специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, организатором выступает Служба восстановления, строительства и управления.

    Мероприятие, на котором представлена продукция около 30 компаний, организовано на городской площади "Зафар" (Победы).

