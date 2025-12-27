В Ханкенди проходит новогодняя ярмарка "Зимняя сказка"
Внутренняя политика
- 27 декабря, 2025
- 18:45
В городе Ханкенди 27 декабря открылась ярмарка "Зимняя сказка" по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.
Как сообщает карабахское бюро Report, ярмарка, которая продлится до 5 января, проводится уже второй раз при поддержке специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, организатором выступает Служба восстановления, строительства и управления.
Мероприятие, на котором представлена продукция около 30 компаний, организовано на городской площади "Зафар" (Победы).
https://t.me/reportazru/147022
Последние новости
20:02
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7Другие страны
19:53
Раскрыты личности погибших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:44
Фото
Видео
В Стамбуле перевернулся микроавтобус, есть погибшие и раненыеВ регионе
19:31
На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь АзербайджануВнешняя политика
19:13
Трамп призвал Минюст США обнародовать новые материалы по делу ЭпштейнаДругие страны
19:06
Зеленский: Завтра Украина и США обсудят 5 ключевых пунктовДругие страны
18:49
В горах Казахстана обнаружили тела еще двух туристов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:45
Фото
В Ханкенди проходит новогодняя ярмарка "Зимняя сказка"Внутренняя политика
18:37