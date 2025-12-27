В Ханкенди проходит новогодняя ярмарка "Зимняя сказка"

В городе Ханкенди 27 декабря открылась ярмарка "Зимняя сказка" по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Как сообщает карабахское бюро Report, ярмарка, которая продлится до 5 января, проводится уже второй раз при поддержке специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, организатором выступает Служба восстановления, строительства и управления.

Мероприятие, на котором представлена продукция около 30 компаний, организовано на городской площади "Зафар" (Победы).

https://t.me/reportazru/147022