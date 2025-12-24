Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Религия
    24 декабря, 2025
    12:14
    Строительство в Баку католической церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года.

    Об этом Report сообщил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.

    По его словам, реализация проекта несколько затянулась из-за процесса отбора строительной компании с учетом некоторых особенностей строительства.

    "Был объявлен тендер, в котором приняли участие четыре компании, выразившие интерес к реализации проекта. Однако работы пока не начались, поскольку под участком проходит линия метро. В настоящее время специалисты разрабатывают специальную технологию, которая позволит минимизировать шум метро в здании церкви. Если все вопросы будут решены, то основные строительные работы могут начаться весной следующего года", - отметил Фекете.

    Напомним, что с целью строительства церкви Исполнительная власть города Баку приняла распоряжение от 1 мая 2024 года о передаче в пользование католической церкви в Азербайджанской Республике 0,17 га земли, расположенной по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, въезд 722.

    Церемония предоставления земельного участка для строительства церкви Святого Иоанна Павла II и закладки фундамента нового храма состоялась в декабре 2024 года.

