Фекете: Строительство в Баку церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года

Строительство в Баку католической церкви Святого Иоанна Павла II может начаться весной 2026 года.

Об этом Report сообщил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.

По его словам, реализация проекта несколько затянулась из-за процесса отбора строительной компании с учетом некоторых особенностей строительства.

"Был объявлен тендер, в котором приняли участие четыре компании, выразившие интерес к реализации проекта. Однако работы пока не начались, поскольку под участком проходит линия метро. В настоящее время специалисты разрабатывают специальную технологию, которая позволит минимизировать шум метро в здании церкви. Если все вопросы будут решены, то основные строительные работы могут начаться весной следующего года", - отметил Фекете.

Напомним, что с целью строительства церкви Исполнительная власть города Баку приняла распоряжение от 1 мая 2024 года о передаче в пользование католической церкви в Азербайджанской Республике 0,17 га земли, расположенной по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, въезд 722.

Церемония предоставления земельного участка для строительства церкви Святого Иоанна Павла II и закладки фундамента нового храма состоялась в декабре 2024 года.